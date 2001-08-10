Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2025
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15:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Подросток в Приморье выколол однокласснице глаз ручкой из-за школьной ссоры

Подросток в Приморье выколол однокласснице глаз ручкой из-за школьной ссоры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инцидент произошёл в школе №1 города Дальнереченска во время урока биологии. По информации Amur Mash, 13-летняя ученица рассказала, что её одноклассник мешал ей, зажимая стул партой и игнорируя замечания. В ответ она дала ему подзатыльник, после чего подросток толкнул её и воткнул шариковую ручку в левый глаз, сообщает РИА VladNews.

Девочку срочно доставили в больницу, где ей провели операцию. Однако на снимках обнаружили осколки, и теперь решается вопрос о её отправке на дальнейшее лечение в Москву. Родители пострадавшей уже обратились в полицию – возбуждено уголовное дело.

В школе и местных органах образования прокомментировали ситуацию, пообещав разобраться в произошедшем и принять меры.

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