Подросток в Приморье выколол однокласснице глаз ручкой из-за школьной ссоры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инцидент произошёл в школе №1 города Дальнереченска во время урока биологии. По информации Amur Mash, 13-летняя ученица рассказала, что её одноклассник мешал ей, зажимая стул партой и игнорируя замечания. В ответ она дала ему подзатыльник, после чего подросток толкнул её и воткнул шариковую ручку в левый глаз, сообщает РИА VladNews.

Девочку срочно доставили в больницу, где ей провели операцию. Однако на снимках обнаружили осколки, и теперь решается вопрос о её отправке на дальнейшее лечение в Москву. Родители пострадавшей уже обратились в полицию – возбуждено уголовное дело.

В школе и местных органах образования прокомментировали ситуацию, пообещав разобраться в произошедшем и принять меры.