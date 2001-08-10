Сахалинец предстанет перед судом за кражу смартфона из снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России по городскому округу "Долинский" завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в краже смартфона, который он нашел в снегу возле многоквартирного дома в селе Стародубское. Преступление было совершено 27 декабря 2024 года, когда фигурант, заметив устройство, решил присвоить его себе, причинив потерпевшей ущерб на сумму 7000 рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, обвиняемый извлек сим-карту из найденного устройства и начал использовать его в личных целях. Его действия квалифицированы как тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ). На данный момент материальный ущерб потерпевшей полностью возмещен, что может быть учтено судом при вынесении приговора.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Этот случай демонстрирует важность осознания ответственности за свои действия даже в ситуациях, кажущихся безобидными, например, находку чужой вещи. Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения законов и этических норм, чтобы избежать уголовной ответственности.