Жителя Невельска будут судить за попытку спасти пьяного водителя от полицейских
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Невельская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего местного жителя, который обвиняется в угрозе и применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Инцидент произошел в январе 2025 года в одном из подъездов многоквартирного дома города Невельска, где инспекторы ДПС пытались задержать водителя, скрывшегося с места составления административного материала из-за алкогольного опьянения. Подсудимый пытался помешать законным действиям полицейских, угрожая одному из них и применяя физическое воздействие.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, обвиняемый схватил инспектора ДПС за форменное обмундирование, пытался нанести удары и высказывал угрозы в его адрес. Его цель заключалась в том, чтобы помочь знакомому водителю избежать ответственности. На стадии предварительного расследования, которое проводил Холмский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Сахалинской области, мужчина полностью признал свою вину. Завершение расследования стало возможным благодаря координирующей роли прокуратуры.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Невельский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Этот случай подчеркивает важность соблюдения законности и недопустимости противодействия сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
11:53 28 Марта Новый легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске подключили к электросетям
14:18 28 Марта Жительница Корсакова украла деньги, собранные родителями на выпускной
10:37 31 Марта Аэропорт Южно-Сахалинска расширяет рейсы по популярным направлениям
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
Выбор редакции
- 10:11 Вчера В Сахалинской библиотеке открылась выставка памяти Игоря Фархутдинова
- 15:52 2 Апреля Сахалинская библиотека провела литературную "Мафию" по мотивам повести "Вий"
- 10:07 1 Апреля На Сахалине открылась экспозиция редких военных изданий
- 09:55 31 Марта Сахалинские школьники отметили юбилей "Алисы в Стране чудес"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?