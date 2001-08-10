Жителя Невельска будут судить за попытку спасти пьяного водителя от полицейских

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего местного жителя, который обвиняется в угрозе и применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Инцидент произошел в январе 2025 года в одном из подъездов многоквартирного дома города Невельска, где инспекторы ДПС пытались задержать водителя, скрывшегося с места составления административного материала из-за алкогольного опьянения. Подсудимый пытался помешать законным действиям полицейских, угрожая одному из них и применяя физическое воздействие.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, обвиняемый схватил инспектора ДПС за форменное обмундирование, пытался нанести удары и высказывал угрозы в его адрес. Его цель заключалась в том, чтобы помочь знакомому водителю избежать ответственности. На стадии предварительного расследования, которое проводил Холмский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Сахалинской области, мужчина полностью признал свою вину. Завершение расследования стало возможным благодаря координирующей роли прокуратуры.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Невельский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Этот случай подчеркивает важность соблюдения законности и недопустимости противодействия сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей.