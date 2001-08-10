Полиция раскрыла кражу почти 6,5 тонн дизельного топлива в Поронайске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском городском округе сотрудники полиции раскрыли кражу 6470,28 литров дизельного топлива, совершенную с января 2024 года по январь 2025 года. Преступление нанесло ущерб предприятию на сумму более 323 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 57-летний сотрудник компании, который использовал служебное положение для хищения горючего.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, оперативники установили, что фигурант регулярно подъезжал на рабочем транспортном средстве к своей хозпостройке и сливал топливо в пластиковые канистры. После проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Предприятию удалось полностью возместить ущерб, причиненный противоправными действиями. Этот случай демонстрирует эффективность работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению хищений даже при длительном сроке совершения преступления. Полиция напоминает гражданам и организациям о необходимости соблюдения мер безопасности для предотвращения подобных инцидентов.
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