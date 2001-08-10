Мошенники выманивают персональные данные у сахалинцев под видом сотрудников Социального фонда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мошенники на Сахалине активизировались, представляясь сотрудниками Отделения Социального фонда России и обманывая граждан, особенно пожилых людей. Злоумышленники звонят через мессенджер WhatsApp, используя логотип ведомства, и сообщают о якобы обнаруженном неучтенном стаже, после чего просят назвать код из СМС. Такие действия направлены на получение доступа к персональным данным граждан для последующего хищения средств или совершения других противоправных действий.
Как рассказали ТИА "Острова" в отделении СФР по Сахалинской области, специалисты фонда никогда не запрашивают конфиденциальную информацию, такую как СНИЛС, паспортные данные, номер банковской карты или пароль от личного кабинета на портале госуслуг. Если гражданину действительно необходимо уточнить данные, сотрудники отправляют официальное уведомление обычным письмом. Звонки совершаются только в случаях, когда заявитель ранее обращался за услугой, и вопрос требует уточнения.
Отделение СФР настоятельно рекомендует жителям региона быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям. Все услуги по оформлению пенсий, пособий и социальных выплат предоставляются клиентскими службами бесплатно. При возникновении подозрительных звонков гражданам советуют прекратить разговор и обратиться в Единый контакт-центр Отделения СФР по Сахалинской области по номеру 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Операторы работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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