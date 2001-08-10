Лишенный прав водитель Toyota Corolla съехал в кювет на трассе Невельск - Шахтерск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 апреля на автодороге Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Как сообщает ТИА "Острова", 35-летний водитель, лишенный прав, не справился с управлением автомобиля Toyota Corolla Fielder и съехал в кювет.

Авария произошла в 09:12 утра на 306 километре трассы. "Водитель двигался в северном направлении, когда потерял контроль над автомобилем", - рассказали в региональном ГИБДД. Отмечается, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, что усугубило последствия ДТП.

В результате происшествия водитель получил травмы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, включая возможные причины потери управления. Полицейские проверяют, не находился ли водитель в состоянии опьянения в момент ДТП.