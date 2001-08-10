Троих пьяных водителей задержали на дорогах Сахалина за последние сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на сахалинских дорогах произошло 4 ДТП с пострадавшими, а инспекторы ГИБДД выявили 138 нарушений ПДД. Как сообщает ТИА "Острова", в ходе профилактических рейдов полицейские задержали трех нетрезвых водителей и 17 человек, управлявших транспортом без прав.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделили опасным нарушениям. "Мы пресекли три случая выезда на встречную полосу и шесть нарушений правил перевозки детей", - рассказали в пресс-службе ведомства. Также инспекторы составили протоколы на 14 водителей с тонированными стеклами и 9 человек, не пристегнувших ремни безопасности.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, за сутки на спецстоянки отправили 6 автомобилей. Полицейские также зафиксировали нарушения со стороны пешеходов и взыскали 6 административных штрафов, которые водители ранее не оплатили. Всего за отчетный период к ответственности привлекли более 50 нарушителей правил дорожного движения.