Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2025
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09:05, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Троих пьяных водителей задержали на дорогах Сахалина за последние сутки

Троих пьяных водителей задержали на дорогах Сахалина за последние сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на сахалинских дорогах произошло 4 ДТП с пострадавшими, а инспекторы ГИБДД выявили 138 нарушений ПДД. Как сообщает ТИА "Острова", в ходе профилактических рейдов полицейские задержали трех нетрезвых водителей и 17 человек, управлявших транспортом без прав.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделили опасным нарушениям. "Мы пресекли три случая выезда на встречную полосу и шесть нарушений правил перевозки детей", - рассказали в пресс-службе ведомства. Также инспекторы составили протоколы на 14 водителей с тонированными стеклами и 9 человек, не пристегнувших ремни безопасности.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, за сутки на спецстоянки отправили 6 автомобилей. Полицейские также зафиксировали нарушения со стороны пешеходов и взыскали 6 административных штрафов, которые водители ранее не оплатили. Всего за отчетный период к ответственности привлекли более 50 нарушителей правил дорожного движения.

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