В селе Сокол за пять минут потушили горящий мусорный контейнер
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Сокол Долинского района пожарные оперативно ликвидировали возгорание мусорного бака. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального МЧС, вызов поступил в 5:03 утра 3 марта, и уже через 5 минут расчет прибыл на место происшествия.
Пожарные локализовали возгорание на площади 1 квадратный метр за 10 минут, а к 5:20 полностью ликвидировали пламя. "В тушении участвовали два спасателя и одна единица спецтехники", - уточнили в ведомстве. К счастью, обошлось без пострадавших.
Специалисты сейчас устанавливают причину возгорания. Инцидент произошел на улице Совхозной, где огонь охватил мусорный контейнер. Местные жители вовремя заметили пламя и вызвали пожарных, что позволило предотвратить возможное распространение огня.
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