В селе Сокол за пять минут потушили горящий мусорный контейнер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Сокол Долинского района пожарные оперативно ликвидировали возгорание мусорного бака. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального МЧС, вызов поступил в 5:03 утра 3 марта, и уже через 5 минут расчет прибыл на место происшествия.

Пожарные локализовали возгорание на площади 1 квадратный метр за 10 минут, а к 5:20 полностью ликвидировали пламя. "В тушении участвовали два спасателя и одна единица спецтехники", - уточнили в ведомстве. К счастью, обошлось без пострадавших.

Специалисты сейчас устанавливают причину возгорания. Инцидент произошел на улице Совхозной, где огонь охватил мусорный контейнер. Местные жители вовремя заметили пламя и вызвали пожарных, что позволило предотвратить возможное распространение огня.