Росгвардия изъяла у сахалинцев 34 единицы оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине продолжаются масштабные проверки соблюдения правил оборота оружия. Как сообщает ТИА "Острова", ссылаясь на пресс-службу Росгвардии, за неделю сотрудники Росгвардии проверили 137 объектов, включая частные хранилища, оружейные магазины и охранные предприятия.
В ходе рейдов правоохранители выявили многочисленные нарушения.
"Мы изъяли 21 единицу охотничьего оружия у граждан и аннулировали 5 разрешений", - рассказали в территориальном управлении Росгвардии. Особое внимание вызвал случай изъятия нарезного карабина у южносахалинца, привлеченного к уголовной ответственности за мошенничество.
В преддверии весенней охоты ведомство напоминает о необходимости строгого соблюдения правил.
"Оружие должно храниться в местах, исключающих доступ посторонних, а его транспортировка - осуществляться в специальных чехлах", - подчеркнули в Росгвардии.
За неделю сахалинцы добровольно сдали 21 единицу оружия, а ведомство рассмотрело 190 заявлений по вопросам оборота оружия.
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