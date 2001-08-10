Росгвардия изъяла у сахалинцев 34 единицы оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжаются масштабные проверки соблюдения правил оборота оружия. Как сообщает ТИА "Острова", ссылаясь на пресс-службу Росгвардии, за неделю сотрудники Росгвардии проверили 137 объектов, включая частные хранилища, оружейные магазины и охранные предприятия.

В ходе рейдов правоохранители выявили многочисленные нарушения.

"Мы изъяли 21 единицу охотничьего оружия у граждан и аннулировали 5 разрешений", - рассказали в территориальном управлении Росгвардии. Особое внимание вызвал случай изъятия нарезного карабина у южносахалинца, привлеченного к уголовной ответственности за мошенничество.

В преддверии весенней охоты ведомство напоминает о необходимости строгого соблюдения правил.

"Оружие должно храниться в местах, исключающих доступ посторонних, а его транспортировка - осуществляться в специальных чехлах", - подчеркнули в Росгвардии.

За неделю сахалинцы добровольно сдали 21 единицу оружия, а ведомство рассмотрело 190 заявлений по вопросам оборота оружия.