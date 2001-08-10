Пожилой водитель не справился с управлением на трассе Южно-Сахалинск - Холмск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 апреля 2025 года в 07:38 на 48-м километре автодороги "Южно-Сахалинск-Холмск" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Surf. По предварительным данным, 76-летний водитель не справился с управлением, что привело к заносу транспортного средства и его последующему съезду в кювет. В результате аварии водитель и его 69-летний пассажир получили травмы.

Как рассказали ТИА "Острова" в ГИБДД Сахалинской области, инцидент произошел при движении в западном направлении. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления точных обстоятельств случившегося. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Подробности их состояния пока не разглашаются, однако известно, что жизни пострадавших вне опасности.

Водители напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, особенно при движении по сложным участкам дороги. Проверка продолжается, и её результаты помогут определить возможные причины аварии, включая состояние дорожного покрытия и техническую исправность автомобиля. Информация о происшествии будет актуализирована после завершения всех следственных мероприятий.