Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2025
Сейчас 07:19
84,55|91,20
Жителей Смирныховского района предупреждают о лавиноопасной опасности
14:51, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные более четырех часов тушили частный дом на улице Курильской в Долинске

Пожарные более четырех часов тушили частный дом на улице Курильской в Долинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 апреля 2025 года в 05:45 в диспетчерскую службу Долинского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании одноэтажного дома на улице Курильской в городе Долинск. К моменту прибытия пожарных расчетов в 05:50 строение уже полностью охватило пламя, и огонь распространился внутри по всей площади. Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарно-спасательной службы, пожар удалось локализовать через 22 минуты, а полностью потушить - спустя чуть более четырех часов.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", для ликвидации возгорания были задействованы силы пожарно-спасательной части № 23 города Долинска и отдельного поста пожарно-спасательной части города Сокол. Всего в тушении участвовали семь человек личного состава и три единицы специальной техники. Локализация очага горения произошла в 06:07, а окончательная ликвидация пожара завершилась к 10:15. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят проверку для установления точных причин случившегося. Подобные происшествия напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в частных домах, где риск возгорания остается высоким. Работа пожарных помогла предотвратить распространение огня на соседние строения и минимизировать ущерб.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?