Пожарные более четырех часов тушили частный дом на улице Курильской в Долинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 апреля 2025 года в 05:45 в диспетчерскую службу Долинского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании одноэтажного дома на улице Курильской в городе Долинск. К моменту прибытия пожарных расчетов в 05:50 строение уже полностью охватило пламя, и огонь распространился внутри по всей площади. Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарно-спасательной службы, пожар удалось локализовать через 22 минуты, а полностью потушить - спустя чуть более четырех часов.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", для ликвидации возгорания были задействованы силы пожарно-спасательной части № 23 города Долинска и отдельного поста пожарно-спасательной части города Сокол. Всего в тушении участвовали семь человек личного состава и три единицы специальной техники. Локализация очага горения произошла в 06:07, а окончательная ликвидация пожара завершилась к 10:15. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
В настоящее время сотрудники МЧС проводят проверку для установления точных причин случившегося. Подобные происшествия напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в частных домах, где риск возгорания остается высоким. Работа пожарных помогла предотвратить распространение огня на соседние строения и минимизировать ущерб.
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