Житель Холмска предстанет перед судом за кражу 20 тысяч рублей и угрозы следователю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

37-летний житель Холмска предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств и угрозах следователю. Как сообщает ТИА "Острова", городской прокурор утвердил обвинительное заключение по факту хищения более 20 тысяч рублей и угроз убийством в отношении сотрудника следственных органов.

По данным следствия, обвиняемый украл банковскую карту у знакомого, когда находился у него в гостях. "Злоумышленник знал о наличии средств на счете и использовал карту для оплаты покупок в магазинах города", - рассказали в прокуратуре. Позже, будучи недовольным действиями следователя, мужчина высказал угрозы убийством в его адрес и в отношении его близкого родственника.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, действия обвиняемого квалифицировали по двум статьям УК РФ: кража с банковского счета с причинением значительного ущерба и угрозы следователю. За эти преступления предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело уже передали в Холмский городской суд для рассмотрения по существу.