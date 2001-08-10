Новосибирского хакера будут судить хищение данных жителей пяти регионов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел МВД России по Анивскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего уроженца Новосибирской области, обвиняемого в тринадцати преступлениях. Двенадцать эпизодов связаны с неправомерным доступом к компьютерной информации, повлекшим блокировку данных, а еще один - с мошенничеством, совершенным путем оформления онлайн-займа на сумму 19,5 тысяч рублей. Жертвами злоумышленника стали жители пяти регионов, включая Сахалинскую область и Донецкую республику.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, обвиняемый приобретал SIM-карты и методом подбора номеров искал абонентов из разных регионов. После получения доступа к их учетным записям он менял пароли, лишая владельцев возможности использовать свои аккаунты. Используя данные одного из жителей Воронежской области, он оформил онлайн-заём на его имя. Такие действия подпадают под статью 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и статью 159 УК РФ (мошенничество).
В ходе следствия были установлены все эпизоды противоправной деятельности обвиняемого. Ему предъявлено обвинение, и материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Этот случай демонстрирует важность защиты личных данных и осторожности при использовании цифровых сервисов. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и пресечению подобных преступлений.
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