Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2025
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12:20, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Новосибирского хакера будут судить хищение данных жителей пяти регионов

Новосибирского хакера будут судить хищение данных жителей пяти регионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел МВД России по Анивскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего уроженца Новосибирской области, обвиняемого в тринадцати преступлениях. Двенадцать эпизодов связаны с неправомерным доступом к компьютерной информации, повлекшим блокировку данных, а еще один - с мошенничеством, совершенным путем оформления онлайн-займа на сумму 19,5 тысяч рублей. Жертвами злоумышленника стали жители пяти регионов, включая Сахалинскую область и Донецкую республику.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, обвиняемый приобретал SIM-карты и методом подбора номеров искал абонентов из разных регионов. После получения доступа к их учетным записям он менял пароли, лишая владельцев возможности использовать свои аккаунты. Используя данные одного из жителей Воронежской области, он оформил онлайн-заём на его имя. Такие действия подпадают под статью 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и статью 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе следствия были установлены все эпизоды противоправной деятельности обвиняемого. Ему предъявлено обвинение, и материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Этот случай демонстрирует важность защиты личных данных и осторожности при использовании цифровых сервисов. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и пресечению подобных преступлений.

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