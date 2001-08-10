На Сахалине разнорабочий похитил имущество компании после задержки зарплаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли кражу строительного инвентаря и расходных материалов на сумму 100 тысяч рублей, совершенную бывшим разнорабочим компании. Подозреваемым оказался 41-летний местный житель, который решил отомстить работодателю за задержку зарплаты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и изъяли похищенное имущество.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, мужчина, недовольный задержкой оплаты труда, похитил с территории строительной базы инструменты и материалы, которые затем продал знакомому. Сумма ущерба, причиненного компании, составила 100 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество было обнаружено и возвращено законному владельцу. Этот случай демонстрирует последовательную работу правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений, связанных с хищением имущества. Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения закона и ответственности за противоправные действия.