На Сахалине разнорабочий похитил имущество компании после задержки зарплаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли кражу строительного инвентаря и расходных материалов на сумму 100 тысяч рублей, совершенную бывшим разнорабочим компании. Подозреваемым оказался 41-летний местный житель, который решил отомстить работодателю за задержку зарплаты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и изъяли похищенное имущество.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, мужчина, недовольный задержкой оплаты труда, похитил с территории строительной базы инструменты и материалы, которые затем продал знакомому. Сумма ущерба, причиненного компании, составила 100 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество было обнаружено и возвращено законному владельцу. Этот случай демонстрирует последовательную работу правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений, связанных с хищением имущества. Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения закона и ответственности за противоправные действия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:34 27 Марта На Сахалине руководитель стройфирмы "химичил" с бетоном
17:12 27 Марта У берегов Южной Кореи горело российское судно
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
17:29 27 Марта Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
16:29 3 Марта Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
Выбор редакции
- 15:52 Вчера Сахалинская библиотека провела литературную "Мафию" по мотивам повести "Вий"
- 10:07 1 Апреля На Сахалине открылась экспозиция редких военных изданий
- 09:55 31 Марта Сахалинские школьники отметили юбилей "Алисы в Стране чудес"
- 11:53 28 Марта Новый легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске подключили к электросетям
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?