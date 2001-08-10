Житель Долинска похитил деньги с кредитной карты родственницы и потратил их на личные нужды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в краже 45,5 тысяч рублей с банковского счета своей сестры. Преступление выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий после того, как женщина обратилась в дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Долинский" с заявлением о пропаже денег. Подозреваемый воспользовался доверием родственницы, временно получив доступ к ее банковской карте.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, инцидент произошел 30 марта. Мужчина, имея доступ к дебетовой карте сестры, вставил ее в банкомат и обнаружил средства на ее кредитной карте. Не уведомляя владельца карты, он перевел 45,5 тысяч рублей на дебетовый счет, заплатив комиссию в размере 2,77 тысяч рублей, после чего снял наличные. Похищенные деньги он израсходовал на личные нужды. Следствие установило все обстоятельства произошедшего, и подозреваемый был задержан.

По факту кражи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Этот случай демонстрирует важность осторожности при передаче банковских карт третьим лицам, даже если речь идет о близких родственниках. Полиция продолжает работу по предотвращению подобных преступлений.