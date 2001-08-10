Сахалинский суд вынес приговор иностранцу за попытку дачи взятки сотруднику полиции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд признал иностранного гражданина виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Преступление было совершено в августе 2024 года, когда подсудимый, находясь на территории России с нарушением миграционного законодательства, попытался предложить сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА "Острова" региональном Следственном комитете, инцидент произошел после того, как нарушителя доставили в отделение полиции для подтверждения факта его незаконного пребывания в стране. Желая избежать административной ответственности, он предложил правоохранителю взятку за отказ от составления административного материала. Однако противоправные намерения иностранца были оперативно пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Собранные следствием доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Подсудимый был осужден по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данный случай демонстрирует последовательную позицию правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и недопустимостью подобных действий на территории региона.
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