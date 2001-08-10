Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2025
Сейчас 07:19
84,55|91,20
Жителей Смирныховского района предупреждают о лавиноопасной опасности
10:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинский суд вынес приговор иностранцу за попытку дачи взятки сотруднику полиции

Сахалинский суд вынес приговор иностранцу за попытку дачи взятки сотруднику полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд признал иностранного гражданина виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Преступление было совершено в августе 2024 года, когда подсудимый, находясь на территории России с нарушением миграционного законодательства, попытался предложить сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" региональном Следственном комитете, инцидент произошел после того, как нарушителя доставили в отделение полиции для подтверждения факта его незаконного пребывания в стране. Желая избежать административной ответственности, он предложил правоохранителю взятку за отказ от составления административного материала. Однако противоправные намерения иностранца были оперативно пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Собранные следствием доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Подсудимый был осужден по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данный случай демонстрирует последовательную позицию правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и недопустимостью подобных действий на территории региона.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?