Госавтоинспекция выявила 140 нарушений ПДД на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на территории Сахалинской области не зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции активно проводили профилактические мероприятия, в ходе которых выявили 140 нарушений правил дорожного движения. Среди них оказались серьезные случаи, такие как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и другие грубые нарушения.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД России по Сахалинской области, инспекторы задержали девять водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, а также 11 человек, управлявших автомобилем без прав или лишенных их решением суда. Кроме того, к административной ответственности привлекли четырех водителей за выезд на встречную полосу, одного — за управление незарегистрированным транспортным средством, а также 17 автомобилистов, чьи машины оснащены затемненными стеклами. Особое внимание уделялось нарушениям правил перевозки детей (четыре протокола), неиспользованию ремней безопасности (пять протоколов) и игнорированию требований дорожных знаков (три протокола).

В отношении пяти водителей составили административные материалы за неуплату ранее выписанных штрафов в установленный срок. Сообщается, что пять автомобилей были задержаны и помещены на специализированную стоянку. Эти меры направлены на усиление контроля за безопасностью дорожного движения и снижение количества аварий.