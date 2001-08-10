Тихоокеанское
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09:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Госавтоинспекция выявила 140 нарушений ПДД на Сахалине за сутки

Госавтоинспекция выявила 140 нарушений ПДД на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на территории Сахалинской области не зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции активно проводили профилактические мероприятия, в ходе которых выявили 140 нарушений правил дорожного движения. Среди них оказались серьезные случаи, такие как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и другие грубые нарушения.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД России по Сахалинской области, инспекторы задержали девять водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, а также 11 человек, управлявших автомобилем без прав или лишенных их решением суда. Кроме того, к административной ответственности привлекли четырех водителей за выезд на встречную полосу, одного — за управление незарегистрированным транспортным средством, а также 17 автомобилистов, чьи машины оснащены затемненными стеклами. Особое внимание уделялось нарушениям правил перевозки детей (четыре протокола), неиспользованию ремней безопасности (пять протоколов) и игнорированию требований дорожных знаков (три протокола).

В отношении пяти водителей составили административные материалы за неуплату ранее выписанных штрафов в установленный срок. Сообщается, что пять автомобилей были задержаны и помещены на специализированную стоянку. Эти меры направлены на усиление контроля за безопасностью дорожного движения и снижение количества аварий.

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