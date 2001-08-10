На Камчатке неизвестный расстрелял машину, в которой были дети
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Неизвестный расстрелял в машину с детьми в Петропавловске-Камчатском, сообщает ТК "41 Регион", ссылаясь на обращение пострадавших.
Сообщается, что инцидент произошел 30 марта в 17:50 возле дома на Красной сопке, 44 сразу после того, как машина припарковалась. В этот момент в автомобиле находилась семья с маленькими детьми.
"Два выстрела в стекло, один мимо. В момент выстрелов я, муж и двое детей в возрасте 2,5 и 5,5 лет находились в машине. Позже, через пару часов, был произведён ещё один выстрел, но только уже со стороны двора и повреждена другая машина, стоящая во дворе", - рассказала представителям редакции пострадавшая.
По словам женщины, о случившемся она сообщила в полицию.
"30 марта был участковый с СРВ, был следователь, но уже по второму вызову, приняли заявление сказали, что передадут дело участковому с Красной сопки. Но участкового так и нет. Мы физически не пострадали, но мы в таком шоке. В этот момент дети спали на заднем сидении", - добавила горожанка.
На момент публикации материала получить комментарий от правоохранителей "41 Региону" пока не удалось. Информация проверяется.
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