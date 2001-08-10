Тихоокеанское
информационное агентство
2 Апреля 2025
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17:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодой сахалинец пытался на машине уйти от патруля ГИБДД, не справился с управлением и перевернулся

Молодой сахалинец пытался на машине уйти от патруля ГИБДД, не справился с управлением и перевернулся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском городском округе сотрудники ДПС задержали 20-летнего водителя, устроившего опасную погоню и перевернувшего свой автомобиль. Как сообщает ТИА "Острова", молодой человек без водительских прав отказался остановиться по требованию инспекторов на 12 км трассы Южно-Сахалинск – Холмск.

Нарушитель за рулем Subaru Forester попытался скрыться, резко увеличив скорость. Полицейские начали преследование с включенными спецсигналами, но водитель потерял контроль над автомобилем, врезался в препятствие и перевернулся, рассказали в региональном ГИБДД. После аварии молодой человек попытался убежать, однако инспекторы быстро его задержали.

Задержанный отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В отношении него составили административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, включая возможное алкогольное опьянение нарушителя.

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