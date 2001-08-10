В центре Благовещенска косуля попала под машину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске во вторник, 1 апреля, в районе улиц Ленина – Политехнической неизвестный автомобиль сбил косулю. Кадры пострадавшего животного попали в соцсети. Косуля лежала на проезжей части, ей пытались помочь прохожие, пишет ИА "Порт Амур".

О произошедшем стало известно в управлении по охране животного мира Амурской области. На место выехали специалисты. Косулю отловили и поместили в машину, хотели везти в ветеринарную клинику, но животное погибло, сообщил Порт Амуру заместитель начальника управления по охране животного мира Амурской области Валерий Погасиенко.

Предположительно, в город косуля зашла по льду Амура или Зеи.