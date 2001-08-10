Жители Южно-Сахалинска лишились денег из-за телефонных и онлайн-мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске произошли еще два случая мошенничества, жертвами которых стали молодая девушка и пожилой мужчина. Первая потеряла 46 тысяч рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником службы поддержки "Госуслуги" и банка, а второй перевел 25 тысяч рублей за несуществующие автозапчасти через интернет. По обоим случаям возбуждены уголовные дела, и полиция проводит расследование.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, первая история произошла 10 марта, когда 18-летней девушке позвонили мошенники. Они убедили её назвать номер СНИЛС и код из СМС-сообщения, заявив, что её персональные данные попали к злоумышленникам, оформляющим кредиты. Под давлением собеседников девушка перевела деньги на якобы "безопасный счёт". 19 марта другой случай произошел с 60-летним мужчиной, который заказал запчасти для автомобиля через интернет. После перевода 25 тысяч рублей продавец исчез, а товар так и не был отправлен.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при общении с незнакомцами, особенно если речь идет о передаче личных данных или денежных средств. Мошенники активно используют психологическое давление и доверие людей, чтобы завладеть их деньгами. В случае подозрительных ситуаций рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы для предотвращения возможных последствий.
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