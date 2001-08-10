Тихоокеанское
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13:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание дома на улице Курильская в Долинске

Пожарные ликвидировали возгорание дома на улице Курильская в Долинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

01 апреля 2025 года в 05:45 поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Курильская в Долинске, где к моменту прибытия пожарных расчетов пламя полностью охватило здание. Первые подразделения прибыли уже через пять минут и немедленно приступили к тушению. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, а пожар был полностью ликвидирован спустя несколько часов.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС, возгорание удалось локализовать в 06:17, а окончательно потушить огонь - только к 10:15. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Для тушения были задействованы семь человек личного состава и три единицы специальной техники. Сейчас специалисты проводят проверку для установления точных причин случившегося.

Своевременное реагирование сотрудников пожарно-спасательной службы помогло избежать более серьезных последствий, таких как распространение огня на соседние строения или человеческие жертвы. Подобные случаи подчеркивают важность постоянной готовности экстренных служб и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности населением.

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