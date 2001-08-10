Первый замминистра обороны РФ вручил награды военнослужащим в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый заместитель министра обороны России Леонид Горнин в рамках рабочей поездки в Южно-Сахалинск провел проверку организации финансового обеспечения подразделений Восточного военного округа. Особое внимание он уделил вопросам автоматизации военно-учетных процессов и предложил внедрить современные цифровые технологии для оптимизации работы с документами и начисления денежных средств военнослужащим.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, Горнин совместно с главой региона Валерием Лимаренко проинспектировал деятельность городского военного комиссариата, пункта отбора на контрактную службу и ряда воинских частей. На рабочем совещании он заслушал доклады командования округа, руководителей финансово-экономических подразделений и кадровых органов о функционировании системы финансового обеспечения в условиях специальной военной операции. По итогам встречи были определены ключевые направления для совершенствования этой системы, включая внедрение цифровых решений.
В ходе визита Леонид Горнин также вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач.
"Врученные награды - это подтверждение ваших заслуг перед государством. Поздравляю вас!" - отметил первый замминистра обороны.
Данное мероприятие подчеркнуло важность поддержки военнослужащих и развития современных подходов к управлению финансовыми процессами в армии.
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