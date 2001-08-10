В Южно-Сахалинске выявили нарушителей, припарковавших автомобили на тротуаре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники Госавтоинспекции установили личности водителей, которые нарушили правила стоянки, припарковав автомобили на тротуаре в районе дома 113 по проспекту Мира. Их действия создали помехи для передвижения пешеходов, что вызвало недовольство местных жителей. Фотографии нарушений были обнаружены в ходе мониторинга информационных ресурсов.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе региональной автоинспекции, нарушителями оказались двое местных жителей: 39-летняя женщина и 34-летний мужчина. В отношении них составили административные материалы по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. Кроме того, инспекторы провели с водителями профилактические беседы, напомнив им о важности соблюдения правил дорожного движения.
Подобные меры направлены на предотвращение повторных нарушений и обеспечение безопасности пешеходов. Парковка на тротуарах не только затрудняет движение людей, но и может представлять угрозу для маломобильных групп населения, таких как родители с колясками или пожилые граждане. Госавтоинспекция продолжает активный мониторинг подобных случаев для поддержания порядка на дорогах региона.
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