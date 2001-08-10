Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 марта 2025 года около 18 часов 30 минут произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на 37-м километре автодороги "Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск".

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля "Suzuki Escudo" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся навстречу самосвалом "Shaanxi". В результате аварии пострадал 9-летний пассажир легкового автомобиля, который не был пристегнут ремнем безопасности.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел при движении в южном направлении. После столкновения ребенка доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Уточняется характер полученных травм, однако подробности пока не разглашаются. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Специалисты напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно в отношении использования ремней безопасности, что могло бы снизить тяжесть последствий для пассажиров. Проверка продолжается, и ее результаты помогут определить степень ответственности участников ДТП.