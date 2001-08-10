Госавтоинспекция на Сахалине за сутки выявила 134 нарушения ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на территории Сахалинской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили 134 нарушения правил дорожного движения, среди которых значительную часть составили случаи управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и другие серьезные нарушения.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, инспекторы задержали шесть водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, а также 17 человек, управлявших автомобилем без прав или лишенных их решением суда. Кроме того, к административной ответственности привлекли 41 водителя за выезд на встречную полосу, трех - за управление незарегистрированными транспортными средствами, а также 15 автомобилистов, чьи машины оснащены затемненными стеклами. Особое внимание уделялось нарушениям правил перевозки детей (четыре протокола), неиспользованию ремней безопасности (шесть протоколов) и игнорированию требований дорожных знаков (три протокола).

В отношении семи водителей составили административные материалы за неуплату ранее выписанных штрафов в установленный срок. Сообщается, что четыре автомобиля были задержаны и помещены на специализированную стоянку. Эти меры направлены на усиление контроля за безопасностью дорожного движения и снижение количества аварий.