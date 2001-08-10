Тихоокеанское
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2 Апреля 2025
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10:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Госавтоинспекция на Сахалине за сутки выявила 134 нарушения ПДД

Госавтоинспекция на Сахалине за сутки выявила 134 нарушения ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на территории Сахалинской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили 134 нарушения правил дорожного движения, среди которых значительную часть составили случаи управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и другие серьезные нарушения.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, инспекторы задержали шесть водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, а также 17 человек, управлявших автомобилем без прав или лишенных их решением суда. Кроме того, к административной ответственности привлекли 41 водителя за выезд на встречную полосу, трех - за управление незарегистрированными транспортными средствами, а также 15 автомобилистов, чьи машины оснащены затемненными стеклами. Особое внимание уделялось нарушениям правил перевозки детей (четыре протокола), неиспользованию ремней безопасности (шесть протоколов) и игнорированию требований дорожных знаков (три протокола).

В отношении семи водителей составили административные материалы за неуплату ранее выписанных штрафов в установленный срок. Сообщается, что четыре автомобиля были задержаны и помещены на специализированную стоянку. Эти меры направлены на усиление контроля за безопасностью дорожного движения и снижение количества аварий.

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