Сахалинец заплатит полмиллиона за незаконный оборот табачных изделий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор в отношении 46-летнего жителя Сахалинской области, который незаконно приобрел и хранил немаркированные табачные изделия на сумму более 5 миллионов рублей. Мужчина признан виновным по части 6 статьи 171.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за подобные преступления в особо крупном размере. Товар был изъят сотрудниками УФСБ России по региону до момента его реализации.

Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, инцидент произошел в августе 2023 года, когда подсудимый приобрел партию немаркированных сигарет с целью дальнейшего сбыта. В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении. Государственный обвинитель представил доказательства, подтверждающие факт незаконного оборота табачной продукции. С учетом личности подсудимого, а также его активного содействия в раскрытии преступления, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Приговор уже вступил в законную силу. Данный случай демонстрирует последовательную борьбу правоохранительных органов с незаконным оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Такие меры направлены на защиту экономики региона и обеспечение легального рынка табачной продукции.