Опора ЛЭП упала в Тымовском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Ясное Тымовского района днём в понедельник, 31 марта, упала опора линии электропередачи. Специалисты уже приступили к восстановительным работам, пишет astv.ru.

На данный момент столбы для восстановления линии уже подготовлены. В течение двух дней специалисты планируют завершить все работы по установке новых опор.

На жителях села происшествие неотразилось - отключение света затронуло только одну организацию.

- Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть жителям комфорт и безопасность, - сообщили в администрации Тымовского района.