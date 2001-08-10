Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2025
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16:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура направила в суд дело жителя Тымовского района за порчу документов в СИЗО

Прокуратура направила в суд дело жителя Тымовского района за порчу документов в СИЗО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Тымовского района, который пытался воспрепятствовать следствию, уничтожив часть процессуальных документов. Инцидент произошел 3 февраля 2025 года в следственном кабинете ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по региону, где обвиняемый намеренно порвал материалы уголовного дела, чтобы помешать расследованию.

Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, следственные органы установили, что действия мужчины были направлены на срыв объективного и полного расследования. Его поведение квалифицировано по части 2 статьи 294 УК РФ, предусматривающей ответственность за вмешательство в деятельность следователя. Дело находилось под надзорным и координационным сопровождением прокуратуры области и расследовалось вторым отделом по особо важным делам Следственного комитета России.

Максимальное наказание за данное преступление составляет до 480 часов обязательных работ или арест на срок до шести месяцев. Сейчас материалы уголовного дела переданы в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. Это очередной пример того, как попытки воспрепятствовать правосудию становятся основанием для дополнительной юридической ответственности.

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