Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2025
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Два жителя Долинского округа предстанут перед судом за незаконный вылов кеты
15:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Два жителя Долинского округа предстанут перед судом за незаконный вылов кеты

Два жителя Долинского округа предстанут перед судом за незаконный вылов кеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ОМВД России по городскому округу "Долинский" завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов на реке Большой Такой. Их действия, совершенные с использованием запрещенных орудий лова, привели к особо крупному ущербу на сумму более 480 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел 21 сентября 2024 года. Обвиняемые отправились на рыбалку с целью заготовки икры кеты для личного употребления, взяв с собой два рыбацких сачка, нож и рюкзак со вкладышем. Используя снаряжение, они вылавливали рыбу, извлекали икру и выбрасывали тушки обратно в реку. После окончания незаконной деятельности их заметили охранники, которые вызвали полицию. В результате действий фигурантов было заготовлено 16 килограммов 900 граммов икры, что повлекло значительный ущерб государству.

Обвиняемые нарушили часть 3 статьи 256 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий, в местах нереста и группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Это очередной пример того, как хищнические методы рыбной ловли наносят серьезный урон экологии и экономике региона.

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