Два жителя Долинского округа предстанут перед судом за незаконный вылов кеты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники ОМВД России по городскому округу "Долинский" завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов на реке Большой Такой. Их действия, совершенные с использованием запрещенных орудий лова, привели к особо крупному ущербу на сумму более 480 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел 21 сентября 2024 года. Обвиняемые отправились на рыбалку с целью заготовки икры кеты для личного употребления, взяв с собой два рыбацких сачка, нож и рюкзак со вкладышем. Используя снаряжение, они вылавливали рыбу, извлекали икру и выбрасывали тушки обратно в реку. После окончания незаконной деятельности их заметили охранники, которые вызвали полицию. В результате действий фигурантов было заготовлено 16 килограммов 900 граммов икры, что повлекло значительный ущерб государству.
Обвиняемые нарушили часть 3 статьи 256 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий, в местах нереста и группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Это очередной пример того, как хищнические методы рыбной ловли наносят серьезный урон экологии и экономике региона.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:57 26 Марта На Сахалине работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на труд мигрантов
17:34 27 Марта На Сахалине руководитель стройфирмы "химичил" с бетоном
11:03 25 Марта Более 12 тысяч тонн морепродуктов отправлено за границу из Приморья и Сахалина
17:12 27 Марта У берегов Южной Кореи горело российское судно
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
16:29 3 Марта Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
Выбор редакции
- 09:55 Вчера Сахалинские школьники отметили юбилей "Алисы в Стране чудес"
- 11:53 28 Марта Новый легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске подключили к электросетям
- 17:29 27 Марта Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
- 16:22 26 Марта В Южно-Сахалинске откроется выставка к юбилею Игоря Фархутдинова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?