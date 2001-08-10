Два жителя Долинского округа предстанут перед судом за незаконный вылов кеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ОМВД России по городскому округу "Долинский" завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов на реке Большой Такой. Их действия, совершенные с использованием запрещенных орудий лова, привели к особо крупному ущербу на сумму более 480 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел 21 сентября 2024 года. Обвиняемые отправились на рыбалку с целью заготовки икры кеты для личного употребления, взяв с собой два рыбацких сачка, нож и рюкзак со вкладышем. Используя снаряжение, они вылавливали рыбу, извлекали икру и выбрасывали тушки обратно в реку. После окончания незаконной деятельности их заметили охранники, которые вызвали полицию. В результате действий фигурантов было заготовлено 16 килограммов 900 граммов икры, что повлекло значительный ущерб государству.

Обвиняемые нарушили часть 3 статьи 256 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий, в местах нереста и группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Это очередной пример того, как хищнические методы рыбной ловли наносят серьезный урон экологии и экономике региона.