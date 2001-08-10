Судебные приставы выдворяют из Сахалинской области 84 нелегальных мигранта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебные приставы Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Сахалинской области активно проводят процедуры выдворения иностранных граждан, прибывших из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Основная причина их приезда - заработки, однако все они нарушили миграционное законодательство: у одних истек срок действия миграционной карты или прописки, у других отсутствуют трудовые договоры или патенты.

Как рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области, на всех нарушителей составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил въезда и режима пребывания в России. Каждого из них оштрафовали на сумму от 2000 до 5000 рублей, а суд вынес решение о принудительном выдворении за пределы страны. После оформления документов приставы немедленно доставляют мигрантов до государственной границы. Теперь всем нарушителям запрещен въезд на территорию России на ближайшие пять лет.

С начала 2025 года сотрудники ведомства уже выдворили 84 нелегальных мигранта, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было депортировано 46 человек. Работа по выявлению и выдворению нарушителей миграционного законодательства продолжается. Эти меры направлены на обеспечение правопорядка и защиту интересов законопослушных граждан и организаций в регионе.