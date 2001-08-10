На Сахалине жители двухквартирного дома получили новое жилье после вмешательства прокуратуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Александровск-Сахалинского городского округа провела проверку по обращению граждан, проживающих в аварийном двухквартирном доме в селе Хоэ. Установлено, что здание признано непригодным для проживания из-за аварийного состояния несущих и ограждающих конструкций, однако местные власти не обеспечили немедленное отселение жителей, ограничившись планами расселения до 2030 года.
Как рассказали в региональной прокуратуре ТИА "Острова", прокуратура направила представление в адрес администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа, указав на необходимость срочного решения проблемы. Однако, поскольку нарушения не были устранены в установленный срок, прокурор обратился в Александровск-Сахалинский городской суд с административным исковым заявлением. В ходе судебного разбирательства с жильцами заключили договоры социального найма, предоставив им благоустроенные квартиры.
Таким образом, благодаря вмешательству прокуратуры и последующему решению суда, жители аварийного дома получили безопасное жилье. Этот случай подчеркивает важность контроля за исполнением требований законодательства в сфере жилищных прав граждан, особенно когда речь идет о безопасности жизни и здоровья людей.
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