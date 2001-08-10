Тихоокеанское
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14:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Приморья вернулся из японской тюрьмы, чтобы досидеть срок на Родине

Житель Приморья вернулся из японской тюрьмы, чтобы досидеть срок на Родине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 декабря 2015 года окружной суд Саппоро (Япония) приговорил уроженца Приморского края к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы с принудительным трудом и штрафу в 5 миллионов иен. Мужчину признали виновным в контрабанде крупной партии наркотиков: 10 декабря 2014 года он и его сообщник, действуя в составе преступной группы, сошли на берег в порту Отару с камбоджийского судна, перевозившего около 26,58 кг психостимуляторов. Препараты были загружены в Находке (Россия) и доставлены в Японию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу объединенной судебной системы Приморского края.

После 9 лет отбывания наказания в Японии ФСИН России инициировала процедуру перевода осуждённого на родину. Приморский краевой суд изучил материалы дела и постановил признать приговор японского суда, переквалифицировав действия мужчины по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере). Срок наказания остался прежним - 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.

41-летний осуждённый будет отбывать наказание в колонии строгого режима на территории России до 13 ноября 2028 года.

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