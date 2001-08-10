Житель Приморья вернулся из японской тюрьмы, чтобы досидеть срок на Родине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
10 декабря 2015 года окружной суд Саппоро (Япония) приговорил уроженца Приморского края к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы с принудительным трудом и штрафу в 5 миллионов иен. Мужчину признали виновным в контрабанде крупной партии наркотиков: 10 декабря 2014 года он и его сообщник, действуя в составе преступной группы, сошли на берег в порту Отару с камбоджийского судна, перевозившего около 26,58 кг психостимуляторов. Препараты были загружены в Находке (Россия) и доставлены в Японию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу объединенной судебной системы Приморского края.
После 9 лет отбывания наказания в Японии ФСИН России инициировала процедуру перевода осуждённого на родину. Приморский краевой суд изучил материалы дела и постановил признать приговор японского суда, переквалифицировав действия мужчины по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере). Срок наказания остался прежним - 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.
41-летний осуждённый будет отбывать наказание в колонии строгого режима на территории России до 13 ноября 2028 года.
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