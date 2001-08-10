В Южно-Сахалинске ликвидировали пожар на площади 3 квадратных метра за 13 минут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона быстро справились с возгоранием в квартире на улице Пограничной, куда сообщение о ЧП поступило 31 марта в 08:26. Первый пожарный расчет прибыл на место через шесть минут, а уже к 08:39 возгорание было полностью ликвидировано на площади 3 квадратных метра. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как рассказали ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, на момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в квартире на первом этаже. Для тушения были задействованы 10 сотрудников и две единицы специальной техники. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось быстро локализовать очаг возгорания и предотвратить его распространение на соседние помещения.

Причины случившегося сейчас устанавливаются профильными специалистами. Несмотря на небольшую площадь возгорания, оперативное реагирование сотрудников МЧС помогло избежать более серьезных последствий. Подробности инцидента станут известны после завершения проверки и анализа обстоятельств происшествия.