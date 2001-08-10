В Поронайске потушили пожар на площади 220 квадратных метров за четыре часа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске сотрудники пожарно-спасательной службы оперативно справились с серьезным возгоранием в одноэтажном здании на улице Сахалинской, д. 38-а, куда поступило сообщение о ЧП 30 марта в 10:56. К моменту прибытия спасателей через три минуты пламя охватило крышу и один из четырех боксов на площади 220 квадратных метров, однако погибших и пострадавших удалось избежать.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного казённого учреждения "Пожарно-спасательная служба Сахалинской области", работникам удалось локализовать очаг возгорания уже к полудню, а полная ликвидация пожара завершилась спустя более четырех часов, в 14:35. Для тушения были задействованы силы пожарно-спасательной части №32 города Поронайска, включая 11 человек личного состава и три единицы специальной техники. Благодаря слаженным действиям сотрудников, удалось предотвратить распространение огня на соседние боксы и минимизировать ущерб.
Причины возгорания сейчас устанавливаются профильными специалистами. Несмотря на масштабное задымление и активное распространение пламени на начальной стадии, оперативное реагирование пожарных помогло избежать человеческих жертв и более серьезных разрушений. Подробности инцидента станут известны после завершения проверки и анализа обстоятельств произошедшего.
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