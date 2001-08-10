Госавтоинспекция Сахалина выявила почти 500 нарушений ПДД за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшую неделю на территории Сахалинской области зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили 495 нарушений правил дорожного движения, среди которых значительная часть связана с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и другими грубыми нарушениями.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, инспекторы задержали 14 водителей, севших за руль в нетрезвом виде, а также 53 человека, управлявших автомобилем без прав или лишенных их решением суда. Кроме того, к административной ответственности привлекли шестерых водителей за выезд на встречную полосу, восемь человек - за управление незарегистрированными транспортными средствами, а также 89 автомобилистов, чьи машины оснащены затемненными стеклами. Особое внимание уделялось нарушениям правил перевозки детей (17 протоколов), неиспользованию ремней безопасности (26 протоколов) и игнорированию требований дорожных знаков (5 протоколов).

В отношении десяти водителей составили административные материалы за управление технически неисправными транспортными средствами, а одного пешехода оштрафовали за нарушение ПДД. За неуплату ранее выписанных штрафов в установленный срок сотрудники ГИБДД оформили 42 административных материала. Сообщается, что 21 автомобиль был задержан и помещен на специализированную стоянку. Эти меры направлены на усиление контроля за безопасностью дорожного движения и снижение количества аварий.