Госавтоинспекция Сахалина выявила почти 500 нарушений ПДД за неделю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшую неделю на территории Сахалинской области зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили 495 нарушений правил дорожного движения, среди которых значительная часть связана с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и другими грубыми нарушениями.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, инспекторы задержали 14 водителей, севших за руль в нетрезвом виде, а также 53 человека, управлявших автомобилем без прав или лишенных их решением суда. Кроме того, к административной ответственности привлекли шестерых водителей за выезд на встречную полосу, восемь человек - за управление незарегистрированными транспортными средствами, а также 89 автомобилистов, чьи машины оснащены затемненными стеклами. Особое внимание уделялось нарушениям правил перевозки детей (17 протоколов), неиспользованию ремней безопасности (26 протоколов) и игнорированию требований дорожных знаков (5 протоколов).
В отношении десяти водителей составили административные материалы за управление технически неисправными транспортными средствами, а одного пешехода оштрафовали за нарушение ПДД. За неуплату ранее выписанных штрафов в установленный срок сотрудники ГИБДД оформили 42 административных материала. Сообщается, что 21 автомобиль был задержан и помещен на специализированную стоянку. Эти меры направлены на усиление контроля за безопасностью дорожного движения и снижение количества аварий.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:57 26 Марта На Сахалине работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на труд мигрантов
17:34 27 Марта На Сахалине руководитель стройфирмы "химичил" с бетоном
11:03 25 Марта Более 12 тысяч тонн морепродуктов отправлено за границу из Приморья и Сахалина
17:12 27 Марта У берегов Южной Кореи горело российское судно
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
16:29 3 Марта Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
Выбор редакции
- 09:55 Вчера Сахалинские школьники отметили юбилей "Алисы в Стране чудес"
- 11:53 28 Марта Новый легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске подключили к электросетям
- 17:29 27 Марта Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
- 16:22 26 Марта В Южно-Сахалинске откроется выставка к юбилею Игоря Фархутдинова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?