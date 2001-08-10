Тихоокеанское
информационное агентство
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09:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Госавтоинспекция Сахалина выявила почти 500 нарушений ПДД за неделю

Госавтоинспекция Сахалина выявила почти 500 нарушений ПДД за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшую неделю на территории Сахалинской области зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили 495 нарушений правил дорожного движения, среди которых значительная часть связана с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и другими грубыми нарушениями.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, инспекторы задержали 14 водителей, севших за руль в нетрезвом виде, а также 53 человека, управлявших автомобилем без прав или лишенных их решением суда. Кроме того, к административной ответственности привлекли шестерых водителей за выезд на встречную полосу, восемь человек - за управление незарегистрированными транспортными средствами, а также 89 автомобилистов, чьи машины оснащены затемненными стеклами. Особое внимание уделялось нарушениям правил перевозки детей (17 протоколов), неиспользованию ремней безопасности (26 протоколов) и игнорированию требований дорожных знаков (5 протоколов).

В отношении десяти водителей составили административные материалы за управление технически неисправными транспортными средствами, а одного пешехода оштрафовали за нарушение ПДД. За неуплату ранее выписанных штрафов в установленный срок сотрудники ГИБДД оформили 42 административных материала. Сообщается, что 21 автомобиль был задержан и помещен на специализированную стоянку. Эти меры направлены на усиление контроля за безопасностью дорожного движения и снижение количества аварий.

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