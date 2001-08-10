Тихоокеанское
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16:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура добилась компенсации для пациентки Северо-Курильской больницы

Прокуратура добилась компенсации для пациентки Северо-Курильской больницы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Северо-Курильского района добилась в суде компенсации для местной жительницы, пострадавшей от некачественной медицинской помощи. Как сообщает ТИА "Острова", суд обязал Северо-Курильскую центральную районную больницу выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей моральной компенсации.

Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Северо-Курильска, которая пожаловалась на действия медработников. "Прокурорская проверка подтвердила нарушения при оказании медицинской помощи", - рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

На основании собранных доказательств прокурор обратился в суд с иском о защите прав пациентки.

Суд полностью удовлетворил исковые требования, признав факт причинения морального вреда. Как стало известно, решение уже вступило в законную силу, а его исполнение взял на контроль прокурор Северо-Курильского района. Это не первый случай, когда прокуратура района отстаивает права пациентов местного медучреждения.

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