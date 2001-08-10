Тихоокеанское
информационное агентство
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15:47, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские полицейские пресекли сбыт нелегальных сигарет на полмиллиона рублей

Сахалинские полицейские пресекли сбыт нелегальных сигарет на полмиллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Сахалина пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом табачной продукции. Как сообщает ТИА "Острова", в ходе операции правоохранители изъяли 2400 пачек немаркированных сигарет на сумму 500 тысяч рублей.

Двое местных жителей - 36-летний южносахалинец и 33-летний житель Макаровского района - организовали схему по закупке и реализации безакцизных сигарет.

"Подозреваемые закупили партию табачных изделий в Ростовской области и планировали сбыть их на острове", - рассказали в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства фигурантов, где обнаружили всю партию контрафактной продукции. Как стало известно ТИА "Острова", возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (незаконное производство и оборот немаркированной продукции). Обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде обязательства о явке, следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления.

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