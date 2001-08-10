Сахалинские полицейские пресекли сбыт нелегальных сигарет на полмиллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Сахалина пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом табачной продукции. Как сообщает ТИА "Острова", в ходе операции правоохранители изъяли 2400 пачек немаркированных сигарет на сумму 500 тысяч рублей.

Двое местных жителей - 36-летний южносахалинец и 33-летний житель Макаровского района - организовали схему по закупке и реализации безакцизных сигарет.

"Подозреваемые закупили партию табачных изделий в Ростовской области и планировали сбыть их на острове", - рассказали в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства фигурантов, где обнаружили всю партию контрафактной продукции. Как стало известно ТИА "Острова", возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (незаконное производство и оборот немаркированной продукции). Обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде обязательства о явке, следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления.