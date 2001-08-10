Житель Поронайска похитил телефоны у знакомых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 марта в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступили два заявления о краже сотовых телефонов. Пострадавшими оказались 58-летний житель села Леонидово и 49-летняя жительница Поронайска, которые находились в одной компании.

Как сообщает ТИА "Острова", ссылаясь на пресс-службу региональной полиции, сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Поронайска, ранее судимый за аналогичные преступления. По данным полиции, мужчина находился в компании знакомых, где они употребляли алкоголь. Воспользовавшись моментом, когда один из друзей заснул, а остальные ушли в магазин, злоумышленник похитил оставленные без присмотра телефоны. Один из аппаратов он успел продать случайному прохожему за 800 рублей, второй изъяли полицейские при задержании.

Общая сумма ущерба составила около 21 тысячи рублей. Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.