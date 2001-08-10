Жительница Корсакова украла деньги, собранные родителями на выпускной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в хищении почти 100 тысяч рублей, собранных родителями на выпускной в детском саду.

Как стало известно ТИА "Острова", подозреваемая занимала должность члена родительского комитета в дошкольном учреждении. С января по март 2024 года она собрала с родителей 146 500 рублей, по 6 000 рублей с каждого, для организации выпускного мероприятия. Однако на подготовку праздника она потратила лишь 47 044 рубля, а оставшиеся 99 456 рублей присвоила себе.

Следствие установило, что женщина использовала эти средства в личных целях, что квалифицируется как растрата по ч. 1 ст. 160 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.