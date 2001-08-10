Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2025
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Жительница Корсакова украла деньги, собранные родителями на выпускной
14:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Корсакова украла деньги, собранные родителями на выпускной

Жительница Корсакова украла деньги, собранные родителями на выпускной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в хищении почти 100 тысяч рублей, собранных родителями на выпускной в детском саду.

Как стало известно ТИА "Острова", подозреваемая занимала должность члена родительского комитета в дошкольном учреждении. С января по март 2024 года она собрала с родителей 146 500 рублей, по 6 000 рублей с каждого, для организации выпускного мероприятия. Однако на подготовку праздника она потратила лишь 47 044 рубля, а оставшиеся 99 456 рублей присвоила себе.

Следствие установило, что женщина использовала эти средства в личных целях, что квалифицируется как растрата по ч. 1 ст. 160 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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