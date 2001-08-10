Пьяная сахалинка с утра воткнула нож в грудь своему знакомому

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области инициировал уголовное дело против 44-летней женщины по обвинению в покушении на убийство. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

По информации следствия, инцидент произошел 25 марта 2025 года в утренние часы. Подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир на улице Победы в Невельске, решила расправиться со знакомым из-за личной неприязни, возникшей после ссоры. В ходе конфликта женщина нанесла потерпевшему не менее одного удара ножом в область грудной клетки. Однако, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, жертва смогла избежать летального исхода, и преступный умысел подозреваемой не был доведен до конца.

В настоящее время следственные действия продолжаются, и сотрудники следственного отдела активно собирают и закрепляют доказательства по данному делу. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете, расследование будет направлено на выяснение всех обстоятельств инцидента и установление всех участников конфликта.