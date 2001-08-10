Тихоокеанское
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09:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Автоинспекция Сахалина выявила 181 нарушение ПДД за сутки

Автоинспекция Сахалина выявила 181 нарушение ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на дорогах Сахалина не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 181 нарушение правил дорожного движения, включая случаи управления автомобилями в состоянии опьянения и без прав.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами трех водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Еще 14 человек попались за рулем без права управления или после лишения водительских удостоверений.

Среди других нарушений: выезд на встречную полосу (6 случаев), управление незарегистрированными автомобилями (1 случай), использование тонированных стекол (43 случая), неправильная перевозка детей (5 случаев) и игнорирование ремней безопасности (8 случаев). Также инспекторы составили 7 административных протоколов на водителей, не оплативших штрафы в установленный срок, и задержали 3 автомобиля, которые отправили на специализированную стоянку.

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