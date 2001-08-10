Автоинспекция Сахалина выявила 181 нарушение ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на дорогах Сахалина не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 181 нарушение правил дорожного движения, включая случаи управления автомобилями в состоянии опьянения и без прав.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами трех водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Еще 14 человек попались за рулем без права управления или после лишения водительских удостоверений.

Среди других нарушений: выезд на встречную полосу (6 случаев), управление незарегистрированными автомобилями (1 случай), использование тонированных стекол (43 случая), неправильная перевозка детей (5 случаев) и игнорирование ремней безопасности (8 случаев). Также инспекторы составили 7 административных протоколов на водителей, не оплативших штрафы в установленный срок, и задержали 3 автомобиля, которые отправили на специализированную стоянку.