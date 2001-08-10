В Приморье двое граждан Узбекистана не поделили парковку в аэропорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Два гражданина Узбекистана предстанут перед судом в Приморском крае по обвинению в хулиганстве. Приморская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в их отношении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии следствия, 15 февраля обвиняемые, находясь на парковке аэропорта Владивосток, грубо нарушили общественный порядок, спровоцировав конфликт с соотечественником из-за нарушения правил парковки.
Мужчинам было все равно на общественные нормы — они нецензурно выражались и насильно поместили потерпевшего в свой автомобиль. Один из обвиняемых ударил его по лицу. Потерпевший впоследствии смог самостоятельно покинуть машину.
Дело передано в Артемовский городской суд Приморского края. Обвиняемые находятся под стражей с февраля.
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