В Приморье двое граждан Узбекистана не поделили парковку в аэропорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два гражданина Узбекистана предстанут перед судом в Приморском крае по обвинению в хулиганстве. Приморская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в их отношении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, 15 февраля обвиняемые, находясь на парковке аэропорта Владивосток, грубо нарушили общественный порядок, спровоцировав конфликт с соотечественником из-за нарушения правил парковки.

Мужчинам было все равно на общественные нормы — они нецензурно выражались и насильно поместили потерпевшего в свой автомобиль. Один из обвиняемых ударил его по лицу. Потерпевший впоследствии смог самостоятельно покинуть машину.

Дело передано в Артемовский городской суд Приморского края. Обвиняемые находятся под стражей с февраля.