19-летний житель Южно-Сахалинска похитил 6 тысяч рублей из кассы магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция задержала 19-летнего местного жителя по подозрению в краже денег из кассы магазина. Как сообщает ТИА "Острова", молодой человек воспользовался моментом, когда продавец отвлекся на покупателя, и похитил 6 тысяч рублей.

Инцидент произошел в одном из торговых центров города. "Подозреваемый действовал в одиночку, выбрав момент, когда сотрудник павильона не мог контролировать кассу", - рассказали в пресс-службе УМВД по Сахалинской области. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.