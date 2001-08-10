Тихоокеанское
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16:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мошенники обманули сахалинцев на 1,7 миллиона рублей за один день

Мошенники обманули сахалинцев на 1,7 миллиона рублей за один день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За один день мошенники похитили у жителей Сахалинской области почти 1,7 миллиона рублей. Как стало известно ТИА "Острова", преступники использовали различные схемы обмана - от фальшивых просьб о помощи до мнимых компенсаций за лекарства.

В Южно-Сахалинске 39-летняя женщина перевела 15 тысяч рублей мошенникам, которые представились ее знакомой в мессенджере. "Жертва узнала об обмане только после звонка настоящей подруге", - рассказали в пресс-службе сахалинской полиции. В Корсаковском районе 43-летняя жительница потеряла 1,14 миллиона рублей, поверив лжесотрудникам "Госуслуг" и банка.

582 тысячи рублей лишился 65-летний житель Поронайска. Мужчина поверил аферистам, обещавшим компенсацию за лекарства.

По всем трем случаям полиция возбудила уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства преступлений.

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