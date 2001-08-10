Мошенники обманули сахалинцев на 1,7 миллиона рублей за один день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За один день мошенники похитили у жителей Сахалинской области почти 1,7 миллиона рублей. Как стало известно ТИА "Острова", преступники использовали различные схемы обмана - от фальшивых просьб о помощи до мнимых компенсаций за лекарства.

В Южно-Сахалинске 39-летняя женщина перевела 15 тысяч рублей мошенникам, которые представились ее знакомой в мессенджере. "Жертва узнала об обмане только после звонка настоящей подруге", - рассказали в пресс-службе сахалинской полиции. В Корсаковском районе 43-летняя жительница потеряла 1,14 миллиона рублей, поверив лжесотрудникам "Госуслуг" и банка.

582 тысячи рублей лишился 65-летний житель Поронайска. Мужчина поверил аферистам, обещавшим компенсацию за лекарства.

По всем трем случаям полиция возбудила уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства преступлений.