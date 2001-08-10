На Сахалине восстановили права граждан после приема у прокурора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области, обратившиеся на личный прием к начальнику управления Генпрокуратуры России по ДФО Андрею Мондохонову, добились восстановления своих прав. Вопросы касались улучшения жилищных условий, устройства детей в детские сады и возмещения ущерба от мошеннических действий.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, одна из жительниц Южно-Сахалинска, мать двух участников специальной военной операции, пожаловалась на нарушение температурного режима в её квартире. После прокурорского вмешательства управляющая компания "УК ЖЭУ-14" заменила радиаторы, восстановив комфортные условия проживания.

В Анивском районе вдова участника СВО обратилась с просьбой устроить ребенка в детский сад. По инициативе надзорного органа районный отдел образования выдал направление для зачисления ребенка в дошкольное учреждение в селе Новотроицкое. Администрация муниципального округа также получила указания не допускать отказов в предоставлении мест детям военнослужащих.

Кроме того, жители Южно-Сахалинска, пострадавшие от мошенничества при строительстве домов, пожаловались на затянутое расследование уголовного дела. В рамках надзорного сопровождения следственные органы привлекли виновного к ответственности за хищение более 26,4 млн рублей. Для возмещения ущерба наложили арест на квартиру обвиняемого стоимостью 7,8 млн рублей, а часть средств он возместил добровольно. Уголовное дело уже передали в Южно-Сахалинский городской суд.