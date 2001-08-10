Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2025
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10:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке водитель снегоуборщика принял вертолет, присыпанный снегом, за сугроб

На Камчатке водитель снегоуборщика принял вертолет, присыпанный снегом, за сугроб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке в аэропорту Халактырка во время уборки снега техника задела стоящий вертолёт. Водитель, вероятно, не разглядел машину из-за высоких сугробов.

Инцидент произошёл утром 25 марта. Снегоуборочная машина при очистке посадочной площадки повредила вертолёт Ми-8 (RA-22257), принадлежащий Национальной службе санитарной авиации, сообщает сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на телеграм-канал "Авиаторщина".

Как предполагают очевидцы, водитель мог принять вертолёт за сугроб. За несколько дней на полуострове выпало больше снега, чем за всю зиму: в некоторых районах сугробы достигают высоты автомобиля или даже человеческого роста. В Халактырке, куда пришёлся удар циклона, снежный покров также критически вырос.

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