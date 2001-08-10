Три юные амурчанки ошиблись дверью и обокрали чужую квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске сотрудники уголовного розыска задержали трех местных жительниц 2004 и 2005 годов рождения. Их подозревают в краже мобильного телефона, игровой приставки, банки пива и рыбных консервов из чужой квартиры, пишет ИА "Порт Амур" со ссылкой на УМВД России по Амурской области.

Преступление произошло ночь на 21 марта текущего года. Со слов потерпевшего, вечером он забыл закрыть на ключ входную дверь. Утром, обнаружив пропажу имущества, обратился в полицию. Среди похищенного - мобильный телефон, игровая приставка, алкогольный напиток и банка консервов.

Полицейские установили, что к преступлению причастны три местные жительницы. Одну из них ранее привлекали к уголовной ответственности за нанесение побоев. Злоумышленниц задержали и доставили в отдел полиции.

«В ночь совершения преступления девушки пришли в гости к своему знакомому, но забыли этаж и расположение его квартиры. Они стали пытаться открывать двери случайных квартир подъезда, одна из которых оказалась незапертой. Совершив кражу, имущество продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды», - проинформировали правоохранители.

Следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленницам грозит до шести лет колонии. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.