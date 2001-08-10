В Приморье выстрелом в голову убили амурского тигра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УМВД Приморья сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации — амурского тигра, передает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от инспектора охотнадзора об обнаружении туши тигра с огнестрельным ранением в голову в кювете автодороги «Дальнереченск-Рощино-Восток», недалеко от поселка Восток.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла тушу животного и направила ее на исследование.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».