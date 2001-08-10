Житель села Быков предстанет перед судом за угон и поджог автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел ОМВД России по городскому округу "Долинский" завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя села Быков. Молодого человека обвиняют в неправомерном завладении автомобилем и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, что повлекло значительный материальный ущерб.
Как стало известно ТИА "Острова", инцидент произошел в ночь на 3 декабря 2024 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в салон припаркованного во дворе дома по улице Торговая универсала. Используя отвертку и плоскогубцы, он демонтировал детали салона, чтобы замкнуть электропровода и завести двигатель. После неудачной попытки он принес аккумулятор, запустил автомобиль и отправился кататься. Однако, не справившись с управлением, он съехал в кювет и бросил машину.
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджег автомобиль. Он использовал зажигалку, чтобы поджечь текстильную ткань в салоне, и положил горящую тряпку на переднее сиденье. Дождавшись, пока огонь охватит салон, он забрал аккумулятор и скрылся с места происшествия. В результате поджога автомобиль стоимостью 97 000 рублей был полностью уничтожен.
Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, автомобиль принадлежал местной жительнице и её сыну, с которым у обвиняемого были неприязненные отношения. Молодой человек признался, что решил таким образом "проучить" знакомого.
Следователи собрали все необходимые доказательства, а материалы уголовного дела уже направлены в суд. Обвиняемому грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ: за неправомерное завладение автомобилем и умышленное уничтожение чужого имущества.
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